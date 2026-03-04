Palazzina abusiva crollata nel 2017 nel Napoletano processo da rifare

Nel Napoletano, una palazzina costruita illegalmente è crollata nel 2017. Ora, a distanza di quasi un decennio, si deve rifare il processo di secondo grado, ma solo in alcune parti. La vicenda riguarda le procedure legali legate all’incidente e coinvolge le persone imputate. La decisione è stata presa dopo un’attenta analisi delle fasi processuali e delle irregolarità riscontrate.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo 9 anni processo di secondo grado da rifare, ma solo relativamente al ricalcolo delle pene e al reato di crollo colposo, visto che è caduto in prescrizione l' omicidio colposo plurimo, per la tragedia di Rampa Nunziante a Torre Annunziata (Napoli) dove il crollo di un palazzo all'alba del 7 luglio 2017 causò la morte di otto persone, tra cui due bambini. A deciderlo è stata la Cassazione (IV sezione) che ha annullato ieri la sentenza di secondo grado e rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Napoli. Il crollo di tre appartamenti venne determinato, secondo quanto emerse dagli accertamenti degli inquirenti, dalla ristrutturazione in esecuzione in una delle abitazioni.