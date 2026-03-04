Palamara pronto a rientrare in magistratura

Luca Palamara, ex consigliere del Csm, ha presentato al Tribunale di Perugia una richiesta di revoca del patteggiamento riguardante la vicenda dei due imprenditori Ceglia e Aureli, per cui è accusato di traffico di influenze. Durante la procedura, ha dichiarato di essere pronto a tornare in magistratura. La richiesta si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

PERUGIA – Si dice "pronto a rientrare in magistratura" l'ex consigliere del Csm, Luca Palamara che ha presentato al Tribunale di Perugia la richiesta di revoca del patteggiamento per la vicenda legata ai due imprenditori Ceglia e Aureli, per la quale deve rispondere di traffico di influenze. Palamara, parlando con l'ANSA si è detto "pronto.