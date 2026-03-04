Palamalè a Stella azzurra e Ants fino al 2030 | 12mila euro di affitto all' anno

Il palazzetto dello sport di Viterbo, chiamato Palamalè, viene ufficialmente consegnato alla Stella Azzurra e all’Ants, che lo avranno in gestione fino al 2030. Il Comune ha stabilito un affitto annuo di 12.000 euro. Le chiavi vengono consegnate formalmente dal Palazzo dei Priori alle società sportive, che potranno utilizzare la struttura per gli anni a venire.

Palazzo dei Priori consegna ufficialmente le chiavi del palazzetto dello sport di Viterbo alla pallacanestro cittadina per i prossimi anni. Con l'atto formale dello scorso 25 febbraio, il Comune ha sancito l'affidamento in concessione del Palamalè alla Viterbo team basket. Si tratta del sodalizio che unisce le forze della Stella azzurra e delle Ants, le due realtà storiche che gestiranno il parquet di via dei Monti Cimini, garantendo una casa sicura a centinaia di atleti e appassionati. L'operazione guidata dal settore Lavori pubblici e manutenzioni si è conclusa con un avviso di aggiudicazione. La struttura rimarrà sotto la gestione del gruppo sportivo fino al 30 settembre 2030. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

