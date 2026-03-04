Padovan | Verratti in Nazionale scelta scapestrata Il Napoli di Conte può tornare competitivo

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio”. Ha commentato la convocazione di Verratti in Nazionale, definendola una scelta scapestrata, e ha parlato delle possibilità di ritorno competitivo del Napoli di Conte. Le sue parole si sono concentrate sulle decisioni prese a livello nazionale e sul futuro della squadra partenopea.

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione "Un Calcio alla Radio", commentando diversi temi tra Nazionale italiana e Napoli. Padovan ha espresso forti perplessità sull'eventuale ritorno di Marco Verratti in Nazionale. «Verratti in Nazionale? Scelta scapestrata. Non gioca più da 2-3 anni con la maglia azzurra. Era completamente in down nell'ultima fase con la Nazionale, non era più utile alla squadra. Non capisco perché lui. Non ha giocato mai nel campionato italiano, non ha conoscenze con i compagni che ora sono in Nazionale.