Lo Spezia e il Padova si sono affrontati all’Euganeo, terminando con un 2-2 che ha regalato un punto a testa. La partita ha visto una serie di risposte da entrambe le squadre, con gol e occasioni da entrambe le parti. La sfida si è conclusa con un risultato che mantiene in equilibrio le posizioni in classifica.

Padova, 3 marzo 2026 – È tutto sommato un buon pareggio con qualche recriminazione quello dello Spezia a Padova. Avanti con Artistico e ripresi da Sgarbi, nel primo tempo, poi nella ripresa gli aquilotti vengono ribaltati da Lasagna ma riescono a recuperare con Bonfanti. Il primo tempo è davvero combattuto, con lo Spezia a passare in vantaggio con Artistico e con la risposta del difensore Sgarbi. Con diversi infortunati e affaticati, Donadoni fa un discreto turnover e si rivede anche Nagy titolare, gli aquilotti guadagnano metri, i padroni di casa provano a colpire in ripartenza. Dopo 24' spezzini n avanti con Artistico: al volo dal dischetto del rigore, su passaggio di Bonfanti, sigla lo 0-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Padova-Spezia 2-2: botta e risposta all'Euganeo, resta un punto d'oro

Botta e risposta, arriva un punto. Lo Spezia rialza la testa a Padova. Vantaggio Artistico poi il ribaltone. Bonfanti evita una sconfitta-beffaPadova 2 Spezia 2 PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo (72’ Silva); Capelli (72’ Favale), Varas, Fusi, Di Mariano (86’...

Leggi anche: Punto nascita, botta e risposta. Il Pd attacca il sindaco Chiassai: "Sulla vicenda serve unità"

Approfondimenti e contenuti su Padova Spezia 2 2 botta e risposta...

Temi più discussi: Padova - Spezia, finisce 2 a 2; PADOVA - SPEZIA 2-2: gli highlights - Spezia Calcio; Lo Spezia strappa un punto a Padova ma rimane in zona rossa; Padova - Spezia 2-2.

Padova-Spezia 2-2: botta e risposta all'Euganeo, resta un punto d'oroPadova, 3 marzo 2026 – È tutto sommato un buon pareggio con qualche recriminazione quello dello Spezia a Padova. Avanti con Artistico e ripresi da Sgarbi, nel primo tempo, poi nella ripresa gli ... lanazione.it

Calcio Padova-Spezia 2-2, un punto prezioso che dà continuità. Le pagellePADOVA - Che sia un punto importante non ci sono dubbi. Sia per gli effetti nella corsa alla salvezza, tenendo sempre a distanza lo Spezia, e sia per il valore della prestazione visto che i ... ilgazzettino.it

Calcio: un pareggio che serve a poco per lo Spezia a Padova x.com

FT. • Padova 2-2 Spezia 6:5 - 0:2 - 5:10 - 51%:49% FT. • Cesena 1-3 Monza 4:2 - 2:3 - 0:1 - 3:5 - 52%:48% FT. • Venezia 4-0 Avellino 3:0 - 1:2 - 0:2 - 5:0 - 73%:27% FT. • Virtus Entella 2-1 Modena 1:6 - 3:1 - 1:0 - facebook