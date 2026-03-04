Padova in piazza contro la guerra in Medio Oriente | venerdì appuntamento di fronte Palazzo Moroni

Venerdì 6 marzo alle 18 in via VIII febbraio a Padova si svolgerà una manifestazione di protesta contro la guerra in Medio Oriente. La piazza si riunirà di fronte a Palazzo Moroni per condannare l’attacco di USA e Israele all’Iran e chiedere la fine delle ostilità nella regione. L’evento riunirà cittadini e attivisti locali che intendono esprimere la loro posizione sulla crisi in corso.

Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Collettivo Autorganizzato Universitario (CAU) e spazio Catai hanno organizzato una manifestazione per protestare chiedendo che tacciano immediatamente le armi Venerdì 6 marzo, alle 18, in via VIII febbraio a Padova si terrà una manifestazione per fermare la guerra in Medio Oriente e condannare l’attacco di USA e Israele all’Iran. Lendaro (PaP): «Noi non vogliamo vivere in una città che non prende posizione. Da cinque giorni il sindaco Giordani e la sua giunta sono in silenzio su quanto sta accadendo, anche questo è purtroppo un segnale politico che normalizza la guerra. Noi non ci stiamo, vogliamo far sentire che Padova sta dalla parte dell’autodeterminazione dei popoli e del diritto internazionale». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Medio Oriente, quinto giorno di guerra: raid su Teheran e nuovo fronte in LibanoTeheran, 4 marzo 2026 – Il conflitto in Iran entra nel quinto giorno e si allarga sul piano operativo e diplomatico.

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente 2026: gli USA e Israele contro l’Iran, il conflitto oltre i confini

'Contro l’aggressione statunitense e sionista in Medio Oriente': convocato il presidio in centroIl coordinamento composto dalla Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA chiama a raccolta la cittadinanza per protestare contro il bombardamento lanciato da Stati Uniti d'America e Israele contro ... pisatoday.it

Medio Oriente, il no ai bombardamenti in Iran e quello che manca nelle piazze dei pacifistiDalla manifestazione sotto l'ambasciata americana in via Nomentana a quella in Campidoglio. I presidi anti Ayatollah della sinistra semi deserti ... roma.corriere.it

MEDIO ORIENTE | "Se agli Stati fosse riconosciuto il diritto alla 'guerra preventiva', secondo criteri propri e senza un quadro legale sovranazionale, il mondo intero rischierebbe di trovarsi in fiamme". Lo sottolinea il cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro facebook

Papa sul Medio Oriente: cercare soluzioni, senza armi, per risolvere i problemi x.com