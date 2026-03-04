Pacevecchia | alleanza sindacale contro l’inerzia dell’ACER

Nel quartiere Pacevecchia di Benevento, le organizzazioni sindacali SUNIA, SICET e UNIAT si sono alleate con l’associazione Amici per Pacevecchia per segnalare l’inerzia dell’amministrazione comunale. La loro protesta nasce dalla percezione di una mancanza di interventi concreti da parte dell’A.C.E.R. e si concentra sulla richiesta di azioni rapide e decisive per affrontare le problematiche locali.

La tensione sociale nel quartiere Pacevecchia di Benevento ha raggiunto un punto di non ritorno, spingendo l'associazione Amici per Pacevecchia e i sindacati SUNIA, SICET e UNIAT a unirsi in una battaglia comune contro l'inazione amministrativa. La situazione abitativa critica negli alloggi gestiti dall'A.C.E.R., ex I.A.C.P., è esplosa in una mobilitazione che promette di sfidare le istituzioni con un'assemblea pubblica imminente. Non si tratta di semplici proteste sporadiche, ma di una strategia coordinata nata da mesi di solleciti ignorati e da una cronica inerzia dell'ente gestore, che ha trascurato richieste formali presentate anche nei tavoli regionali.