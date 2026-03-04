Osiris | Recensione del film di fantascienza con Linda Hamilton ora su Prime Video

Osiris è un film di fantascienza e azione che è stato reso disponibile su Prime Video a partire dal 2 marzo. Nel cast figura Linda Hamilton. La pellicola è stata distribuita in streaming e può essere guardata dagli utenti sulla piattaforma. La nostra recensione analizza elementi della trama e delle scene principali del film.

Osiris è un film di genere action sci-fi disponibile dal 2 marzo su Prime Video. Questa la nostra recensione. Osiris è stato diretto da William Kaufman su una sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso regista insieme a Paul Reichelt. Nel cast spazio per Max Martini, Linda Hamilton, Brianna Hildebrand, LaMonica Garrett e Michael Irby. La trama segue una squadra delle Forze Speciali statunitensi guidata dal Sergente Kelly. Durante un’operazione militare notturna i soldati cadono in un’imboscata. Nel mezzo dello scontro a fuoco i soldati svaniscono misteriosamente dal campo di battaglia. Si risveglieranno, disorientati e confinati all’interno di capsule di stasi trasparenti, a bordo di un’enorme astronave aliena. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Osiris: Recensione del film di fantascienza con Linda Hamilton ora su Prime Video Leggi anche: The Bluff: La recensione del nuovo film di Prime Video con Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban Troppa famiglia: il nuovo film del regista Pierluigi Di Lallo sbanca su Prime VideoÈ un grande successo quello registrato dal nuovo film del regista abruzzese, originario di Rocca San Giovanni, Pierluigi Di Lallo. Tutto quello che riguarda Recensione del Discussioni sull' argomento Osiris (2025): la recensione del fanta-action con Linda Hamilton nello spazio; Osiris, Il Trailer Ufficiale del Film con Linda Hamilton e Max Martini - HD - Film (2025); Otto film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (2 - 8 marzo); La Torta del Presidente, Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD - Film (2025). LA TRAMA DI OSIRISOsiris, scheda del film di William Kaufman, con Max Martini, Linda Hamilton e Brianna Hildebrand , leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, ... comingsoon.it Ringrazio Mons. Viganò per la recensione del mio libro "Le loro prigioni". Le testimonianze raccolte ci parlano di uomini e donne che, pur avendo commesso errori, non hanno perso la loro dignità di persone @Antonio_Tajani @santegidionews @IsoradioRai x.com NUOVA RECENSIONE ONLINE! PER Paoline Ragazzi HANNO UCCISO LA LIBERTÀ! di Ilaria Mattioni e Manuele Racca. Un interessante romanzo storico illustrato che racconta una delle pagine più drammatiche e importanti della storia italiana del Novecent facebook