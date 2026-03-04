OrtoRomi Volley Games | la festa della pallavolo per più di 450 studenti alla Kioene Arena

Oggi alla Kioene Arena si è svolta la giornata degli OrtoRomi Volley Games, un evento dedicato alla pallavolo organizzato dal settore giovanile della squadra locale nell’ambito del Volley School Project by OrtoRomi. Più di 450 studenti provenienti da diverse scuole hanno partecipato, mostrando entusiasmo e coinvolgimento durante tutta la giornata. La manifestazione ha visto numerose partite e attività sportive rivolte ai giovani atleti.

Sono state oltre 18 le classi, appartenenti a 6 diversi istituti comprensivi di Padova e provincia, a prendere parte all’evento, per un totale di circa 450 studenti coinvolti. Un colpo d’occhio significativo sui campi da gioco, dove l’energia e l’entusiasmo dei ragazzi hanno trasformato la Kioene Arena in un grande momento di volley e condivisione. Per l’occasione sono stati allestiti 14 campi, così da consentire a tutti i partecipanti di giocare e confrontarsi. A seguire le attività in campo, i tecnici e gli atleti del settore giovanile bianconero, che hanno affiancato gli studenti durante le partite, offrendo supporto tecnico e contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notte da oscar per la Dream Volley Nardò: i premi della Festa della Pallavolo salentinaNARDO' - Il Salento celebra la 17esima Festa della Pallavolo e lo fa ancora una volta alla presenza di personalità di assoluto spessore tecnico e... Marco Masini alla Kioene Arena di PadovaIl 2026 per MARCO MASINI si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 DATE EVENTO NEI...