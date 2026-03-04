A marzo 2026, l’oroscopo per i dodici segni zodiacali si concentra su aspetti pratici di amore, lavoro e benessere, con i primi giorni del mese che hanno fornito indicazioni chiare su cosa migliorare e cosa lasciare andare. Da questa settimana, le energie si fanno più evidenti, e ogni segno può individuare con maggiore precisione le aree su cui intervenire.

Marzo 2026 entra ora nella sua fase più concreta. I primi giorni del mese hanno aiutato a capire dove intervenire; da questa settimana diventa più chiaro cosa sistemare e cosa invece alleggerire. Tra il 14 e il 16 marzo si aprono confronti produttivi, mentre tra il 24 e il 27 sarà importante chiudere ciò che hai rimandato. È un mese di responsabilità personale e verifiche reali: meno impulsi, più risultati misurabili. A cura di Artemide Aggiornato il 4 marzo 2026 In breve: Segni più fluidi: Vergine, Capricorno, Toro Segni più cauti: Cancro, Ariete, Pesci Focus del periodo: scegli una priorità concreta entro la seconda settimana del mese e... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Marzo 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: amore, lavoro e benessere

OROSCOPO MARZO 2026 | ASTROLOGIA EVOLUTIVA | #astrologia #oroscopo

