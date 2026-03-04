Oroscopo di oggi 4 marzo 2026 | le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, 4 marzo 2026, presenta le previsioni per ogni segno zodiacale, offrendo indicazioni sulle tendenze della giornata. Le previsioni sono state compilate basandosi su interpretazioni astrologiche, senza considerare fattori personali o variabili individuali. È importante ricordare che si tratta di suggerimenti generali e che ciascuno può viverli in modo diverso. Le indicazioni devono essere sempre valutate con attenzione e senza eccessive aspettative.

L'oroscopo di oggi, 5 marzo. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il cielo di questo giovedì segna un passaggio astrologico decisamente intenso e profondo. Nelle prime ore della giornata la Luna abbandona le atmosfere diplomatiche e leggere della Bilancia per immergersi nelle acque misteriose e passionali dello Scorpione, formando un magnifico trigono con il Sole in Pesci. È una giornata dominata dall'elemento Acqua, in cui l'intuito infallibile, le emozioni viscerali e il desiderio di andare a fondo delle questioni prendono nettamente il sopravvento sulla pura razionalità.