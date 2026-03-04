Oroscopo della settimana 1 marzo – 8 marzo 2026

Nella settimana dal 1 al 8 marzo 2026, Marte entra in Pesci, portando un cambiamento nel modo in cui si manifesta l’energia. La presenza di questo pianeta nel segno dei Pesci modifica l’approccio all’azione, favorendo momenti di sensibilità e riflessione. Questa transizione influisce sui comportamenti e sugli stati d’animo, creando un’atmosfera diversa rispetto alle settimane precedenti.

Benvenuti nella settimana che sembra uscita da un film di fantascienza astrologica! Lunedì 2 marzo Marte entra in Pesci e decide di fare il sensibile: addio all’azione diretta, benvenuti al “agisco quando mi va emotivamente”. Martedì 3 marzo abbiamo la Luna Piena in Vergine con tanto di eclissi lunare, che è tipo quando accendi tutte le luci in casa e vedi finalmente la polvere che ignoravi da mesi. Venerdì 6 marzo Venere entra in Ariete e trasforma l’amore da “parliamone con calma” a “voglio tutto e subito”. E come se non bastasse, Mercurio è ANCORA retrogrado in Pesci. Traduzione: rileggete le email 47 volte prima di inviarle, perché probabilmente scriverete “Distinti saluti” al vostro ex invece che al capo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

