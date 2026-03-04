Ornavasso polemica sull’incontro pubblico dedicato al lupo

A Ornavasso si è acceso un dibattito dopo l’annuncio di un incontro pubblico dedicato al lupo, programmato per venerdì 6 marzo nella sala cinema-teatro comunale. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, sarà aperto esclusivamente ai residenti del paese. La serata ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini, portando alla luce discussioni sulla gestione e la presenza di questa specie nella zona.

Un incontro pubblico dedicato al lupo accende il dibattito in paese. La serata in programma venerdì 6 marzo alla sala cinema-teatro comunale, organizzata dall'amministrazione, sarà riservata ai soli residenti di Ornavasso. Una scelta che ha suscitato polemiche e portato alla presentazione di un esposto in prefettura. Il confronto, nato attorno alla gestione del lupo sul territorio, si è così spostato su un piano più istituzionale e giuridico. Resta ora da capire come verrà gestito l'accesso alla serata e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.