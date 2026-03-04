Ornavasso è polemica sull’incontro pubblico dedicato al lupo

A Ornavasso si è acceso un acceso dibattito dopo l’annuncio di un incontro pubblico sul tema del lupo, previsto per venerdì 6 marzo nella sala cinema-teatro comunale. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, sarà riservato esclusivamente ai residenti del paese. La discussione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, creando tensione tra chi sostiene l’iniziativa e chi la critica.

Un incontro pubblico dedicato al lupo accende il dibattito in paese. La serata in programma venerdì 6 marzo alla sala cinema-teatro comunale, organizzata dall’amministrazione, sarà riservata ai soli residenti di Ornavasso. Una scelta che ha suscitato polemiche e portato alla presentazione di un esposto in prefettura. Il confronto, nato attorno alla gestione del lupo sul territorio, si è così spostato su un piano più istituzionale e giuridico. Resta ora da capire come verrà gestito l’accesso alla serata e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Ornavasso, polemica sull’incontro pubblico dedicato al lupo Dal timore alla convivenza: un incontro pubblico dedicato ai lupi in pianuraQuanti sono i lupi sul territorio lughese e della Bassa Romagna? Come si comportano? Come si devono comportare i cittadini? Mercoledì 14 gennaio alle...