Oreste Forno ha trascorso anni nelle montagne dell’Himalaya, seguendo le tracce del leopardo delle nevi. La sua esperienza si concentra sugli ambienti montani, tra paesaggi vasti e ghiacciantiti, dove ha vissuto a stretto contatto con la natura selvaggia. La sua narrazione si focalizza sui momenti vissuti in questi luoghi remoti e sulle sue interazioni con i grandi predatori di quella regione.

Sondrio – I panorami immensi delle valli himalayane, la luce scintillante del ghiaccio che ricopre le vette, gli spazi sconfinati che si colgono da una cima di ottomila metri, il freddo intenso delle notti in quota, i primi raggi di sole che riscaldano attraverso l’aria sottile, la fatica, il fiato corto e soprattutto la solitudine: forse solo chi, come Oreste Forno, 74 anni valtellinese, ha provato quelle emozioni per tutta la vita, finisce per diventare lui stesso parte di quel mondo selvaggio e riesce a creare una connessione rara con i suoi animali. Gli orsi, le aquile, gli stambecchi, i lupi e ora i leopardi delle nevi. L’ultima fatica dello scalatore, scrittore e documentarista di Berbenno è dedicata proprio a uno degli animali più schivi, misteriosi e affascinanti dell’ambiente montano dell’Asia centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oreste Forno: la mia vita con i grandi predatori. Fra le montagne dell’Himalaya sulle tracce del leopardo delle nevi

