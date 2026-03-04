Orario programma e pettorali delle azzurre | la seconda discesa a Val di Fassa 2026

giovedì 5 marzo alle 11.00 si svolge a Val di Fassa la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, evento che fa parte del programma di competizioni in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. La gara si tiene sulla pista Corni e rappresenta un momento importante per le atlete italiane che si preparano alla prova ufficiale. La manifestazione coinvolge le squadre nazionali e le atlete in gara hanno assegni i pettorali di partenza.

giovedì 5 marzo, dalle ore 11.00, è in programma la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile che si svolge in Val di Fassa, aprendo la cornice sportiva del weekend dedicato alle discipline veloci della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. La manifestazione si qualifica come una tappa chiave per la classifica di specialità, con l'attenzione rivolta alle atlete azzurre impegnate a raccogliere piazzamenti pesanti in vista delle Finali di Lillehammer. L'itinerario della pista La VolatA a Passo San Pellegrino ospiterà nei giorni seguenti due discese e un super-G, inserendosi come palestra cruciale per la stagione. La giornata di gara è inserita nel contesto di un evento senza diretta televisiva, con la copertura televisiva e streaming non previste.