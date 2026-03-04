Nell’ultimo discorso sullo stato dell’Unione europea del 2025, Ursula Von der Leyen ha dichiarato che il tempo della pace è terminato. L’UE, secondo quanto affermato, non solo si mantiene silenziosa nei confronti degli Stati Uniti, ma approva anche il loro approccio. Viene sottolineato che nessuna arma potrà mai portare davvero la pace.

Nel discorso sullo stato dell’Unione europea del 2025, Ursula Von der Leyen affermò che è finito il tempo della pace. La baronessa si riferiva alla pace per l’Europa, ma a distanza di pochi mesi la fine della pace si è estesa dai confini degli stati baltici a ovest fino a quelli indiani a est e a sud fino all’Africa subsahariana. Nel giro di quattro anni si è coniato un nuovo significato della parola “pace”: la pace attraverso la forza delle armi o, se si preferisce, la pace attraverso la guerra di cui le armi sono lo strumento. Abbiamo iniziato a vivere il paradosso dello slogan della politica del Grande Fratello del romanzo di Orwell 1984: La guerra è pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ora l’Ue non solo resta muta con gli Usa, ma ne approva l’approccio: nessun’arma però potrà mai dare pace

Ucraina, Meloni con gli altri leader sente Zelensky: mai come ora serve unità di vedute tra partner Ue, Kiev e UsaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è coordinato con gli alleati europei alla vigilia dell’atteso incontro con il presidente Usa Donald Trump...

