One Piece sconfigge anche Superman | è ufficialmente il fumetto più venduto al mondo

One Piece ha ufficialmente conquistato il titolo di fumetto più venduto al mondo, superando anche Superman. La notizia arriva dopo anni di confronto tra i due personaggi, noti rispettivamente come simbolo dei fumetti occidentali e degli anime. La classifica delle vendite evidenzia come il manga giapponese abbia raggiunto una posizione di rilievo nel mercato globale, lasciando indietro altri titoli di grande successo.

Da decenni i fan discutono su chi sia il personaggio più forte della narrativa popolare, da una parte Superman, icona dei fumetti occidentali, dall'altra gli eroi degli anime. Ma mentre la battaglia di potenza resta teorica, una sfida molto più concreta ha appena trovato il suo vincitore. La storica rivalità tra supereroi e protagonisti degli anime trova un risultato inatteso: Monkey D. Luffy supera Superman in un campo molto concreto. One Piece raggiunge oltre 600 milioni di copie e diventa ufficialmente la serie a fumetti più venduta di sempre. Nel grande ring immaginario della cultura pop, il confronto tra Superman e gli eroi degli anime è una discussione eterna.