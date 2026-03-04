Oms 90 milioni di bambini con problemi all’udito Arriva la proposta per gli screening a scuola

L’Organizzazione mondiale della sanità segnala che circa 90 milioni di bambini nel mondo hanno problemi all’udito che potrebbero essere prevenuti. In risposta, viene proposta l’introduzione di screening uditivi nelle scuole, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali perdite di udito. La misura mira a proteggere lo sviluppo dei bambini e ridurre le conseguenze di eventuali danni uditivi non diagnosticati.

Difficoltà di udito e vista nei bambini: al Burlo lo screening diventa digitale

