Due giovani sono stati arrestati in relazione all'omicidio di Quentin Deranque, il ragazzo di destra ucciso durante un pestaggio avvenuto a Lione oltre due settimane fa. I sospettati sono ritenuti coinvolti nell'aggressione che ha portato alla morte del giovane. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente e individuare eventuali altri responsabili.

Sono stati arrestati altri due uomini sospettati di aver preso parte al pestaggio mortale di cui è stato vittima Quentin Deranque, giovane di destra assalito a Lione più di due settimane fa da un commando di antifascisti. Come ha spiegato una fonte della Polizia a Le Figaro, «ora pensiamo di avere tutti coloro che hanno partecipato direttamente ai colpi inferti» alla vittima. Gli indagati hanno 23 e 26 anni, ma la loro identità non è stata ancora resa nota dalle autorità. Tra il 17 e il 18 febbraio, undici persone erano state arrestate in diversi luoghi: sette di loro sono sospettate di aver partecipato all’aggressione, mentre gli altri quattro sono accusati di averli aiutati a fuggire dalla giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio Quentin, arrestati altri due giovani sospettati di aver preso parte al pestaggio di Lione

Omicidio di Quentin Deranque, fermati cinque sospettati a Lione: tra loro anche due assistenti di un parlamentare di MelenchonDAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - Per Jean-Luc Mélenchon e Rima Hassan, esponenti di punta del partito di estrema sinistra La France insoumise (Lfi),...

Omicidio di Quentin Deranque, fermati 4 sospettati a Lione: tra loro anche l'assistente di un parlamentare di MelenchonDAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - A tre giorni dall'assassinio di Quentin Deranque, il giovane militante di estrema destra picchiato a morte da...

Omicidio di Quentin Deranque, arrestati due collaboratori di un deputato di MélenchonTra loro Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentale del deputato Raphael Arnault, di France Insoumise, è stato fermato e interrogato per la morte del giovane di estrema destra ... corriere.it

Lione, tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque anche assistente deputato LfiLeggi su Sky TG24 l'articolo Lione, tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque anche assistente deputato Lfi ... tg24.sky.it

A seguito dell’omicidio di Quentin Deranque, la violenza politica è stata unanimemente condannata e respinta. Tuttavia, ciò non è scontato, né storicamente né filosoficamente spiega Joseph Confavreux, di Mediapart. x.com

Le dinamiche che si stanno diffondendo in Francia, in particolar modo a Lione, a seguito della morte Quentin Deranque sono particolarmente tese. Per l’omicidio del militante di estrema destra sono state formalmente accusate sette persone, molte delle quali i facebook