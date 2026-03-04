Omicidio Quentin arrestati altri due giovani sospettati di aver preso parte al pestaggio di Lione
Due giovani sono stati arrestati in relazione all'omicidio di Quentin Deranque, il ragazzo di destra ucciso durante un pestaggio avvenuto a Lione oltre due settimane fa. I sospettati sono ritenuti coinvolti nell'aggressione che ha portato alla morte del giovane. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente e individuare eventuali altri responsabili.
Sono stati arrestati altri due uomini sospettati di aver preso parte al pestaggio mortale di cui è stato vittima Quentin Deranque, giovane di destra assalito a Lione più di due settimane fa da un commando di antifascisti. Come ha spiegato una fonte della Polizia a Le Figaro, «ora pensiamo di avere tutti coloro che hanno partecipato direttamente ai colpi inferti» alla vittima. Gli indagati hanno 23 e 26 anni, ma la loro identità non è stata ancora resa nota dalle autorità. Tra il 17 e il 18 febbraio, undici persone erano state arrestate in diversi luoghi: sette di loro sono sospettate di aver partecipato all’aggressione, mentre gli altri quattro sono accusati di averli aiutati a fuggire dalla giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Omicidio di Quentin Deranque, fermati cinque sospettati a Lione: tra loro anche due assistenti di un parlamentare di MelenchonDAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - Per Jean-Luc Mélenchon e Rima Hassan, esponenti di punta del partito di estrema sinistra La France insoumise (Lfi),...
Omicidio di Quentin Deranque, fermati 4 sospettati a Lione: tra loro anche l'assistente di un parlamentare di MelenchonDAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - A tre giorni dall'assassinio di Quentin Deranque, il giovane militante di estrema destra picchiato a morte da...
Una raccolta di contenuti su Omicidio Quentin.
Temi più discussi: Mazze e coltelli nell’omicidio da film. I tre arrestati oggi davanti al giudice. Il pm: Pericolosi, restino dentro; Omicidio di Lione, scontro Macron-Meloni. Palazzo Chigi: stupore; Omicidio a Roma uomo accoltellato a morte in zona Aurelia Due fermati; Roma omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia | due i fermati.
Omicidio di Quentin Deranque, arrestati due collaboratori di un deputato di MélenchonTra loro Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentale del deputato Raphael Arnault, di France Insoumise, è stato fermato e interrogato per la morte del giovane di estrema destra ... corriere.it
Lione, tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque anche assistente deputato LfiLeggi su Sky TG24 l'articolo Lione, tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque anche assistente deputato Lfi ... tg24.sky.it
A seguito dell’omicidio di Quentin Deranque, la violenza politica è stata unanimemente condannata e respinta. Tuttavia, ciò non è scontato, né storicamente né filosoficamente spiega Joseph Confavreux, di Mediapart. x.com
Le dinamiche che si stanno diffondendo in Francia, in particolar modo a Lione, a seguito della morte Quentin Deranque sono particolarmente tese. Per l’omicidio del militante di estrema destra sono state formalmente accusate sette persone, molte delle quali i facebook