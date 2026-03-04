Omicidio Mansouri Osvaldo Rocchi non guiderà più il commissariato di Mecenate | era il capo di Cinturrino

Osvaldo Rocchi, che fino a poco tempo fa ricopriva il ruolo di capo del commissariato di Mecenate, non guiderà più la struttura. La decisione arriva in seguito alle indagini legate all’omicidio Mansouri e al coinvolgimento di un altro ufficiale, Cinturrino. La questura di Milano ha comunicato ufficialmente il cambio di incarico, senza specificare i motivi ufficiali di questa scelta.

Milano, 4 marzo 2026 – L’onda lunga del caso Cinturrino si abbatte sui vertici del commissariato Mecenate di Milano, il presidio di polizia in cui prestava servizio l’assistente capo in carcere con l’accusa di aver ucciso con un colpo di pistola sparato da una ventina di metri il pusher Abderrahim “Zack” Mansouri. Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Da oggi, infatti, Osvaldo Rocchi non è più il dirigente della sede in cui, oltre a Cinturrino, erano in organico gli altri quattro colleghi di pattuglia con lui quella sera a Rogoredo, tutti indagati con l’accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso, oltre che trasferiti in altre strutture e destinati a incarichi non operativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli ex colleghi del commissariato Mecenate scaricano Cinturrino: “Aggressivo, violento e ossessionato da Mansouri, pensava solo a prenderlo...”Milano, 24 febbraio 2026 – "Voleva sempre venire con noi e molto spesso parlava di voler prendere Zack".

Omicidio Rogoredo, trasferito il capo del commissariato di CinturrinoOsvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, in cui prestava servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo in carcere...

