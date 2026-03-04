Omicidio in un cantiere a Torino | spinge Salvatore Coletta e si vanta in chat prima della sua morte Era una brutta persona muratore rinviato a giudizio

In un cantiere di Torino, un uomo è stato ucciso e poco prima dell’omicidio un altro uomo, Salvatore Coletta, aveva scritto in chat di essere una

Voleva essere processato con rito abbreviato, ma il giudice ieri, 3 marzo, ha respinto la sua richiesta. Per questo, il presunto responsabile della morte del 44enne Salvatore Coletta sarà giudicato dalla Corte d’assise di Torino con rito ordinario, che prevede il dibattimento in tribunale ma esclude sconti di pena. Assistito dall’avvocato Alessandro Bellina, è accusato di omicidio preterintenzionale. I fatti risalgono a dicembre 2023, quando Coletta è stato soccorso in corso Ferrara 50, a Torino, dove stava ristrutturando un edificio. Inizialmente si pensava che avesse perso l’equilibrio mentre lavorava su una scala e, per questo, l’episodio è stato classificato come incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Omicidio a Torino Barriera di Milano: uccise a forbiciate l'usuraio-picchiatore che lo minacciava, rinviato a giudizioL'assassino, un ludopatico che era stato vessato e picchiato, ha confessato tutto.

Leggi anche: Murazzi di Torino, lancia una bici elettrica sul déhors di Gianca poco dopo il tentato omicidio di Mauro Glorioso: uomo rinviato a giudizio