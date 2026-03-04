Omicidio di Pierina per i giudici del Riesame Manuela è credibile e coerente

I giudici del Riesame hanno confermato la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni di Manuela Bianchi riguardo all'omicidio di Pierina. La donna ha ribadito quanto già affermato durante gli interrogatori, mantenendo la sua versione dei fatti. La decisione è arrivata in seguito all'analisi delle prove presentate nel procedimento. La vicenda riguarda le circostanze dell'uccisione avvenuta a Rimini.

Rimini, 4 marzo 2026 – “ Manuela Bianchi ha detto la verità nelle dichiarazioni da ultimo rese”. È questo quanto fissato dal Tribunale del Riesame di Bologna nelle oltre 140 pagine di motivazioni depositate a corredo della decisione già comunicata nelle scorse settimane di mantenere Louis Dassilva sotto custodia in carcere per l’accusa dell’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023. Perché Manuela Bianchi dice la verità secondo i giudici. È stata proprio la credibilità dell’ ultima versione resa sulla mattina del ritrovamento di Pierina dalla nuora in incidente probatorio il ganglio giudiziario di tutte le 140 pagine di motivazioni addotte dal Riesame per il terzo provvedimento di conferma del carcere per Dassilva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: la decisione del RiesameIl Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, resterà in carcere.

Rimini delitto di Pierina Paganelli la figlia di Giuliano Saponi e Manuela Bianchi in tribunale

