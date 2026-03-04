Omicidio a Villa Estense | ergastolo per Giacomo Friso

Un uomo di 35 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso con quattro coltellate il suo amico d’infanzia e vicino di casa. L’episodio è avvenuto il 27 aprile 2024 a Villa Estense. La sentenza è stata pronunciata dopo il processo in cui si è accertata la responsabilità dell’imputato nell’omicidio.

È stato condannato all'ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile 2024. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Padova, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Benedetto Roberti. Il collegio giudicante presieduto dalla giudice Domenica Gambardella ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi, escludendo però quella della premeditazione. Friso avrebbe colpito Boschetto con quattro fendenti. Subito dopo il delitto avrebbe preso il telefono cellulare della vittima e lo avrebbe utilizzato per scattarsi un selfie.

