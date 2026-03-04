Omer Yurtseven saluta l' Europa e vola in G-League | accordo con i Rio Grande Valley Vipers

Omer Yurtseven lascia l’Europa e firma con i Rio Grande Valley Vipers, squadra della G-League. Il centro turco, che ha giocato in diverse squadre europee e ha anche esperienze in NBA, approda ora in questa lega statunitense. La sua decisione di trasferirsi in Texas segna un cambiamento nella sua carriera, dopo aver trascorso anni tra vari campionati.

Una mossa di mercato destinata a ridefinire il percorso di un centro turco nel panorama cestistico internazionale: dopo stagioni vissute tra Europa e NBA, Omer Yurtseven guarda nuovamente agli Stati Uniti attraverso la NBA G-League. L'accordo con una franchigia affiliata agli Houston Rockets propone una nuova opportunità di minutaggio, sviluppo fisico e consolidamento della fiducia nei propri mezzi sotto canestro. L'addio al Panathinaikos segna una svolta significativa, inserendosi in una fase di carriera in cui la continuità e la possibilità di mettersi in evidenza contano quanto l'esperienza accumulata nei palazzi europei e nordamericani. Il giocatore turco ha scelto di tornare negli Stati Uniti dopo l'esperienza in Europa, puntando su una franchigia della NBA G-League prossima al tessuto della NBA.