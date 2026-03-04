Oklahoma City vince senza Shai | profondità e strappo decisivo nel terzo quarto

Gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Chicago Bulls 116-108 in una partita di stagione regolare. La squadra ha vinto senza la presenza di Shai Gilgeous-Alexander, che è stato tenuto a riposo. La differenza si è fatta nel terzo quarto, quando la squadra ha mostrato maggiore profondità e ha realizzato uno strappo decisivo. La partita si è giocata senza altri dettagli sulle condizioni dei giocatori.

In una sfida di stagione regolare, gli Oklahoma City Thunder hanno superato i Chicago Bulls 116-108 nonostante l'assenza di Shai Gilgeous-Alexander, tenuto a riposo per un problema addominale che aveva condizionato le ultime uscite. La squadra di OKC ha mantenuto l'andatura alta e, con una gestione efficace dei possibili swing, ha confermato la leadership della Western Conference con un record di 48-15. La partita ha visto un sostanziale contributo dalla panchina e dai veterani in campo, con una reazione decisiva dopo l'intervallo che ha dato ai Thunder l'inerzia della gara. L'assenza dell'MVP non ha impedito a OKC di trovare soluzioni offensive rapide e di sfruttare le transizioni per mettere in difficoltà gli avversari.