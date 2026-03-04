In Ohio, nella contea di Tuscarawas, un bambino di 4 anni è morto annegato nel lago mentre era sotto la cura della madre. La donna ha dichiarato di aver affidato il bambino a Dio. È stato rinvenuto anche il corpo del marito, senza che siano state avanzate accuse contro la donna, che è stata dichiarata non imputabile.

La tragedia è avvenuta nella contea di Tuscarawas, in Ohio. La donna: “L’ho affidato a Dio”. Ritrovato anche il corpo del marito Arriva dall’Ohio una storia scioccante che ha scosso profondamente una comunità Amish. Ruth Miller, 40 anni, ha ammesso di aver provocato la morte del figlio, un bimbo di 4 anni, gettandolo in un lago della contea di Tuscarawas. Davanti agli agenti avrebbe spiegato il gesto come un atto di fede, sostenendo di aver voluto “Donarlo a Dio”. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe cercato di coinvolgere anche gli altri tre figli, guidando un golf cart direttamente nelle acque del lago. I minori sono fortunatamente sopravvissuti, ma l’episodio ha fatto scattare un’immediata operazione delle forze dell’ordine, che ha portato alla scoperta di un quadro familiare drammatico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ohio, bimbo di 4 anni annegato nel lago dalla madre: la donna dichiarata non imputabile

Bimbo di 4 anni annegato in piscina: anche la madre e la zia indagateRisultano iscritte nel registro degli indagati anche la madre e la zia del bambino di quattro anni finito sott’acqua e annegato nella piscina...

Bimbo di 4 anni annegato in piscina, disposta l’autopsiaLa Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sulla tragica morte del bambino di quattro anni annegato lo scorso 15 dicembre nella piscina comunale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ohio bimbo di 4 anni annegato nel lago....

Argomenti discussi: Tgcom24: Ohio, incendio in un allevamento: muoiono seimila animali Video; Michigan State Sconfigge Ohio State in un Emozionante Shootout nella Serata dei Senior.