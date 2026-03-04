Oggi la Coppa Faggi Ecco la finalissima

Da un lato il Paperino San Giorgio, che guida la classifica del campionato di Terza Categoria con 50 punti (ed una gara in meno rispetto ai rivali). Dall'altro il San Giusto, secondo a quota 49, che dopo la retrocessione dalla Seconda Categoria sta disputando un torneo da protagonista. Ed in attesa di conoscere l'esito finale della corsa-promozione, saranno le due prime della classe a giocarsi anche la Coppa Faggi: la finalissima si giocherà stasera alle 21 al Nelli di Oste. Una gara "secca", nella quale tutto può succedere. "Una stagione tanto esaltante in campo quanto complicata fuori – ha osservato il presidente del Paperino San Giorgio, Sauro Pratesi riguardo ai problemi per l'utilizzo dell'impianto sportivo – direi che i ragazzi stanno continuando a dare il massimo, tra le difficoltà.