Oggi si tengono i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. La bara è stata portata nel duomo di Nola e si attende l’arrivo della premier. La cerimonia si svolge in un clima di attesa e commozione tra i presenti.

È arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. L’arrivo del feretro è stato accolto con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all’esterno della cattedrale, in attesa dell’apertura della camera ardente e, alle 15, dei funerali. Ad accogliere il feretro e i genitori del bimbo all’ingresso della chiesa il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e Michele Buonfiglio, il sindaco di Taurano, paese del Vallo di Lauro in provincia di Avellino del quale sono originari mamma e papà di Domenico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Oggi i funerali di Domenico: la bara portata nel duomo, attesa per l’arrivo di Meloni

“Bella Ciao” ai funerali di don Raffaele Nogaro, prete anticamorra. La bara portata dai migrantiI funerali di padre Raffaele Nogaro, prete degli ultimi morto a 92 anni, si sono svolti nel Duomo di Caserta, città della quale era vescovo emerito.

Funerali del piccolo Domenico: il feretro è arrivato in chiesa. Attesa la premier MeloniApplausi, pianti, tanta commozione all'esterno della Cattedrale di Nola, dove poco fa è arrivato il feretro del piccolo Domenico, morto qualche...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oggi i funerali di Domenico la bara....

Temi più discussi: Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico; Oggi l'addio al piccolo Domenico. A Nola camera ardente alle 11, funerali alle 15. Attesa la premier Meloni; Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali; L’autopsia su Domenico: Il cuore non fu rovinato durante l’espianto. Oggi i funerali a Nola.

I funerali del piccolo Domenico oggi a Nola, orario di inizio: le esequie non saranno in diretta tv, attesa Giorgia MeloniI funerali del bambino Domenico in diretta dal Duomo di Nola a Napoli: per l'ultimo saluto al piccolo la mamma, il papà e tutta la famiglia intera ... fanpage.it

Domenico Caliendo, oggi i funerali a Nola: dalle 11 la camera ardente. Attesa la premier Giorgia MeloniÈ il giorno del dolore, oggi, per l'addio al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola si ... ilmessaggero.it

L'Unione Sarda. . È arrivato il giorno della Pratobello24. Oggi, alle 10.30 le audizioni dei proponenti e dei comitati davanti alle commissioni Quarta e Quinta in seduta congiunta (presiedute dal pentastellato Roberto Li Gioi e Antonio Solinas del Pd, all’industria facebook

“Non ti piaceva!” Ecco qui un piccolo spoiler della puntata di oggi di #UominieDonne! Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 x.com