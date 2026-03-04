Oggi Giornata Obesità | sei milioni di italiani in lotta col peso

Oggi si celebra la Giornata dell'Obesità, un momento dedicato a sensibilizzare sulla condizione che interessa circa sei milioni di italiani. L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala come questa problematica rappresenti una pandemia silenziosa che coinvolge un miliardo di persone a livello globale, comprese molte giovani. L’attenzione si concentra sui numeri e sull’impatto che questa condizione ha sulla popolazione.

L’OMS lancia l’allarme per una pandemia silenziosa che colpisce un miliardo di persone e non risparmia i bambini Il mondo. Il mondo si ferma oggi per riflettere su quella che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce senza mezzi termini una vera e propria pandemia non trasmissibile. I numeri delineano un quadro clinico preoccupante che vede oltre un miliardo di individui colpiti globalmente da una patologia cronica e profondamente complessa. In Italia la situazione appare altrettanto critica poiché circa sei milioni di cittadini convivono con l’obesità mentre quasi la metà della popolazione adulta risulta in sovrappeso. Questa emergenza sanitaria non risparmia purtroppo nemmeno le fasce d’età più giovani dato che un bambino su tre nel nostro Paese presenta un eccesso ponderale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti(Adnkronos) – Oggi, 4 marzo, è il World Obesity Day, la giornata contro l'obesità, una delle principali emergenze di sanità pubblica a livello...

Vatican News. . Oggi si celebra la giornata mondiale dell’obesità, una disfunzione particolarmente preoccupante quando si tratta di minori. Secondo i dati forniti dall’Unicef, sono 188 milioni i bambini in età scolare e adolescenziale ad essere obeso, 1 su 10. I facebook

