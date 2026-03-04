Odogu in campo Allegri ha già deciso | ecco quando

Allegri ha deciso di schierare Tomori, Pavlovic e De Winter come difensori titolari nelle prossime partite, poiché Matteo Gabbia sarà assente per diverse settimane. Odogu sarà disponibile in campo, ma l’allenatore ha già pianificato la formazione senza l’apporto del difensore infortunato. La scelta dei tre centrali è stata comunicata e partirà dall’inizio nelle prossime uscite ufficiali.

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l'assenza di Matteo Gabbia per diverse settimane avendo a disposizione il terzetto composto da Tomori, Pavlovic e De Winter per affrontare le prossime uscite. Allegri pensa a Odogu in campo dal primo minuto (Ansa Foto) – calciomercato.it Considerate anche le condizioni fisiche non ottimali di Davide Bartesaghi, in casa Milan è David Odogu la prima alternativa per la difesa rossonera con Massimiliano Allegri che, per cercare di non spremere i centrali titolari, avrebbe già in mente quando schierare il giovane tedesco. Con ogni probabilità, una volta affrontate Inter e Lazio in campionato, per Odogu potrebbe arrivare l'occasione di scendere in campo da titolare in occasione della partita casalinga contro il Torino.