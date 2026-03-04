Odissea dell’Abbandono L’arte come custodia del mondo

L’opera intitolata “L’Odissea dell’Abbandono” di Giuseppe Leone si presenta come un progetto che esplora il ruolo dell’arte nel custodire e riflettere sul mondo. L’artista ha creato “L’Occhio di Leone”, un osservatorio dedicato all’arte visiva attraverso cui si analizzano le espressioni artistiche contemporanee. L’obiettivo è offrire uno sguardo critico e diretto su come l’arte interagisce con il reale.

Il progetto site specific di Anna Rosati nella Chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada lascia un'eredità etica e generazionale "Non è stata una mostra sulla fine, ma sulla possibilità". Così un visitatore ha definito Odissea dell'Abbandono, il progetto fotografico e installativo di Anna Rosati presentato nell'ambito di ARTCITY Bologna 2026 in occasione di Arte Fiera, a cura di Azzurra Immediato e allestito da ALL Photo Art nella Chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada, in collaborazione con Parrocchia SaMaC e Don Davide Baraldi.

