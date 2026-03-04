Octavian Ioan Filimon di Arezzo ha preso parte a Pastry Best, evento che si è svolto il 4 marzo 2026. È l’unico professionista proveniente da Arezzo a partecipare alla competizione. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli esperti del settore e tra il pubblico presente alla manifestazione. La partecipazione si è svolta senza incidenti e ha visto Filimon impegnato nella realizzazione delle sue creazioni.

Arezzo, 4 marzo 2026 – É Octavian Ioan Filimon de “Il Lato Dolce” di Arezzo l’unico professionista del settore che, dalla Toscana, ha preso parte a “Pastry Best”, il Simposio Tecnico sulla Pasticceria Italiana Contemporanea di Petra Molino Quaglia che si è tenuto il 23 e 24 febbraio presso l'Università della Farina di Vighizzolo d’Este (PD). Due giornate pensate per i professionisti del settore, dedicate alla pasticceria contemporanea e a una visione integrata del mestiere, in cui prodotto, tecnica, costi, organizzazione, comunicazione e identità dialogano tra loro come parti di un unico sistema. Un approccio, questo, che aiuta il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Octavian Ioan Filimon di Arezzo ha partecipato a Pastry Best

