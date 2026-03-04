La scalata di Se solo potessi, ti prenderei a calci è molto lunga. Il titolo scritto e diretto da Mary Bronstein parte da lontano. Lontano rispetto alla stagione dei premi che porta fino agli Oscar, quando finalmente si scoprono i titoli detentori della bramata statuetta. Al secondo film diciassette anni dopo il debutto con Yeast, dove dirigeva e recitava al fianco di Greta Gerwig, Bronstein presenta in anteprima il titolo nel 2025, prima al Sundance Film Festival (a gennaio), per passare poi al festival di Berlino (a febbraio), dove il film continua ad essere incensato e riempito di lodi, con tanto di riconoscimento dato alla sua protagonista Rose Byrne, migliore interprete che, poi, ha conquistato una delle nomination più ambite dell’Academy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Occhio a Se solo potessi, ti prenderei a calci, perché è un cult fatto e finito

Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione: la prova di Rose Byrne salva il filmMary Bronstein porta in scena l'epopea di una mamma sotto la morsa dello stress, ragionando per allegorie più che per sostanza.

Al cinema dal 5 marzo Se solo potessi ti prenderei a calci, con Rose Byrne da Oscar: un film che fa ridere, fa male e non si dimenticaIl 5 marzo arriva al cinema la pellicola che le ha regalato un Golden Globe e la pone tra le favorite per la statuetta dorata.

Aggiornamenti e notizie su Occhio a Se solo potessi ti prenderei a....

Temi più discussi: Rose Byrne è favolosa in Se solo potessi ti prenderei a calci; Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione: la prova di Rose Byrne salva il film; Se solo potessi ti prenderei a calci, il film con Rose Byrne candidata agli Oscar; Se solo potessi ti prenderei a calci, il film con Rose Byrne candidata agli Oscar.

E Se solo potessi ti prenderei a calci dovesse stringere in mano un Oscar?Se solo potessi ti prenderei a calci Se solo potessi ti prenderei a calci è il miglior film d'orrore dell’anno. Curioso, ... barbadillo.it

Se solo potessi ti prenderei a calci: intervista alla regista Mary Bronstein e alla candidata all'Oscar Rose ByrneDebutta nei nostri cinema dal 5 marzo con I Wonder Pictures il film con il quale l'australiana Rose Byrne ha ottenuto Orso a Berlino, Golden Globe e Independent Spirit Award, e rischia seriamente di p ... comingsoon.it

L'astro nascente dei dem americani strega anche Renzi: «Occhio che questa svolta può essere interessante» facebook

Blog | L’occhio del gatto visto da due telescopi - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/03/04/loc… x.com