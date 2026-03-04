Occhetto fa 90 | Trump e Netanyahu criminali

Achille Occhetto ha compiuto 90 anni e ieri è stato celebrato a Roma al tempi di Adriano, dove numerosi leader di ieri e di oggi si sono riuniti. Durante l'evento, Occhetto ha espresso dure critiche nei confronti di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, definendoli criminali. La cerimonia ha visto la partecipazione di varie figure politiche e pubbliche, senza che siano stati annunciati ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

La festa Al tempi di Adriano a Roma tutti i leader della sinistra di ieri da oggi, da D'Alema a Veltroni, Fassino, Bersani e Mussi. Schlein: «Senza di te non ci sarebbe il Pd, ti siamo debitori». Castellina: «Mi hai dato grandi dolori con la svolta» Novant'anni e non sentirli, quelli di Achille Occhetto, festeggiati ieri al tempi di Adriano a Roma da una pletora di leader di ieri e di oggi, con la regia di Ugo Sposetti.

Achille Occhetto fa Novanta, fra svolte e tornanti della storia che hanno anche la sua firma.

