In Italia, il problema dell’obesità coinvolge anche i bambini più piccoli, con il 19% di età compresa tra 8 e 9 anni in sovrappeso. Un dato che si traduce in circa un bambino su dieci affetto da obesità vera e propria, mentre il 2,6% presenta un’ostruzione grave legata al peso. Questi numeri evidenziano una realtà preoccupante che riguarda le giovani generazioni nel Paese.

Giornata mondiale dell’obesità esperti e associazioni esperti e Istituzioni accendono i riflettori sulle sfide ancora aperte. Un problema che da tempo nel nostro Paese insidia anche i più piccoli. In Italia il 19% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso, mentre l’obesità vera e propria riguarda uno su dieci e l’obesità grave il 2,6%. A dircelo è l’Istituto superiore di sanità (Iss), forte dell’indagine ‘Okkio alla salute’, che svela anche come il 45% dei bambini in sovrappeso o obesi sia percepito dalla madre come sotto o normopeso. Non solo abitudini e stili di vita nemici della salute. Nella Giornata mondiale dell’obesità esperti e associazioni accendono i riflettori sulla ‘questione economica’: il riconoscimento come malattia cronica rischia di rimanere una norma vuota, se non la si dota di risorse adeguate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Obesità in Italia, un Manifesto e tutte le priorità

Obesità, tutte le cause dello stigma: l’indagine È duro a morire, lo stigma sociale che colpisce chi soffre di obesità: secondo i risultati di un’indagine condotta da Novo Nordisk a livello europeo,...

Schillaci: “Nostra attenzione a obesità è molto alta, prevenzione resta priorità”(Adnkronos) – "Ringrazio l'onorevole Mulè per essersi fatto promotore di un'iniziativa che considero molto importante per la tutela della salute...

Aggiornamenti e notizie su Obesità in Italia un Manifesto e tutte....

Temi più discussi: Obesità in Italia: una mappa delle disuguaglianze; Un bambino su dieci obeso e quasi uno su cinque in sovrappeso: allarme dai dati ISS sull'obesità infantile in Italia; Obesità, sei milioni gli italiani colpiti, emergenza per 1 bambino su 3; Obesità. Poca frutta, verdura e attività fisica ma molte bibite gassate e troppo tempo davanti a tv e smartphone. Il risultato? In Italia è in sovrappeso un bambino su 5 e il 40% degli adulti. I numeri Iss.

Giornata dell'obesità, sei milioni di persone colpite in Italia e un miliardo nel mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata dell'obesità, sei milioni di persone colpite in Italia e un miliardo nel mondo ... tg24.sky.it

Obesità, in Italia sovrappeso un bimbo su 5 e 4 adulti su 10. Iss: Serve un approccio sistemicoIn occasione della Giornata mondiale contro l’obesità, l’Istituto Superiore di Sanità fotogra un problema ancora rilevante e con forti disuguaglianze territoriali e sociali ... doctor33.it

Una nuova prospettiva nelle politiche pubbliche sull'obesità (di P. Paganini) x.com

Obesità infantile: la figura chiave contro l'emergenza facebook