nuovo modello 730 cambia tutto per le detrazioni sui lavori in casa

La Manovra 2025 introduce modifiche significative alle detrazioni fiscali per i lavori in casa. Con il nuovo modello 730, i contribuenti devono adattarsi a regole diverse per beneficiare delle agevolazioni. Questi cambiamenti riguardano le modalità di presentazione e i requisiti necessari, influenzando direttamente chi effettua interventi di ristrutturazione o miglioramento abitativo. La novità interessa tutti coloro che devono compilare la dichiarazione dei redditi.

La detrazione è al 50% soltanto per la prima casa, mentre per le seconde scende al 36%. Le modifiche renderanno più complessa la compilazione del modello 730, specie per chi abita in condominio La Manovra 2025 ha portato sostanziosi cambiamenti per quanto concerne le detrazioni sui lavori effettuati in casa. È stata fatta un’importante distinzione tra gli immobili, tanto che per le spese affrontate nel biennio 2025-2026, la detrazione fiscale seguirà due strade diverse. La detrazione resta al 50% ma solo se riferita all'abitazione principale, dove il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. In caso di secondo immobile, invece, lo sconto scende drasticamente al 36%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

