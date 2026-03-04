Nuovo allarme bomba a Roma per una valigia abbandonata È il quinto in poche ore

A Roma, mercoledì 4 marzo, le forze dell'ordine sono intervenute in via Sistina a causa di una valigia abbandonata segnalata come sospetta. È il quinto allarme bomba registrato nella capitale in poche ore, attirando l’attenzione delle autorità e creando tensione tra i residenti. La zona è stata evacuata mentre gli artificieri verificavano il contenuto del bagaglio.

Nuovo allarme bomba a Roma, il quinto nel giro di poche ore. Le forze dell'ordine sono intervenute mercoledì 4 marzo in via Sistina dove è stata segnalata una valigia sospetta. L'area è stata immediatamente interdetta alla circolazione. Secondo quanto appreso, intorno alle 11:20 è stato segnalato un bagaglio di colore rosa lasciato incustodito davanti a un negozio di ottica. Immediatamente è scattato l'intervento degli artificieri della polizia, per i controlli del caso. Le verifiche successive hanno dato esito negativo. L'episodio di oggi ha fatto seguito agli altri quattro che, dalle 13:30 di martedì 3 marzo, si sono susseguiti nel centro della Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Via del Corso chiusa: a Roma scatta l’allarme per una valigia abbandonata in stradaMomenti di tensione nel centro di Roma, con via Del Corso che è rimasta chiusa per circa un’ora al fine di consentire agli artificieri di controllare...

Roma, allarme per valigia abbandonata in via del Corso(Adnkronos) – Allarme in via del Corso a Roma per una valigia trovata in mezzo alla strada.

Salgono a 4 gli allarmi bomba a Roma: oltre quelli di Largo Chigi e via della Scrofa, scattano altre verifiche in poche oreBonifiche anche a Palazzo Grazioli e Altere della Patria. Chiuse le strade ed evacuati gli uffici. Polizia e Digos dopo le verifiche: Allarmi infondati ... dire.it

Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia: agenti fanno evacuare il palazzoAllarme bomba nella sede di via della Scrofa di Fratelli d'Italia: palazzo evacuato e artificieri al lavoro. msn.com

#tagada Nuovo allarme bomba a Roma dopo quello in largo Chigi. Artificieri all'opera nel palazzo sede di Fratelli d'Italia e del giornale Il Secolo d'Italia: evacuate le persone. Il video x.com