L’amministrazione comunale di Montale ha avviato un intervento che prevede la realizzazione di nuovi parcheggi e di un giardino nel centro del paese. I lavori stanno procedendo per migliorare gli spazi pubblici e favorire la vivibilità dell’area. Contestualmente, si è deciso di intitolare l’area a una figura locale di rilievo. L’intervento interessa una zona centrale già interessata da lavori di sistemazione.

L’Amministrazione Comunale di Montale ha affidato i lavori per la sistemazione di un’area pubblica in zona centrale tra la via Martiri della Libertà, la strada principale del paese, e la via Martin Luther King, la strada dove si trovano il campo sportivo Romano Nencini e la scuola media Giulio Cesare Melani. Si tratta della zona individuata dal Comune per il parcheggio-giardino che già sono in fase avanzata di realizzazione e che saranno completati con le opere appena aggiudicate per un impegno di spesa di 116mila euro finanziato con le risorse del bilancio comunale tratte dal capitolo dedicato alla ’manutenzione straordinaria di strade e infrastrutture stradali’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi parcheggi e giardino. Maxi intervento per il centro. Poi l’intitolazione a Perugi

