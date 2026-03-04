Nuovi lavori | la Camera cerca un lucidatore di lampadari e parquet

La Camera dei deputati ha aperto una selezione per un lucidatore di lampadari e parquet, una delle 24 posizioni disponibili. Tra le altre figure richieste ci sono addetti alla ristorazione, al facchinaggio, al gestione del guardaroba e alle pulizie. La ricerca riguarda quindi diverse figure professionali per coprire vari ruoli all’interno dell’istituzione.

La Camera dei deputati cerca un lucidatore di parquet e lampadari. È uno dei 24 ruoli aperti dopo gli addetti alla ristorazione, al facchinaggio, al guardaroba e alla pulizia. Attualmente il servizio pulizie ha in forza 166 persone. Altri 21 saranno reclutati per lavori come lucidare i parquet, pulire i lampadari e le vetrate e nettare davanzali e garitte esterne. Ci sarà anche un addetto alle piante ornamentali. Che deve avere una preparazione in vivaistica. Il Fatto Quotidiano racconta che anche l’area parcheggi andrà rinforzata con altre due risorse. Le qualità che si cercano sono la capacità di problemi solving e l’amabilità nell’approccio. 🔗 Leggi su Open.online

La Protezione civile di Sondrio cerca nuovi volontariUn occhio molto attento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e uno proiettato su un futuro ancora più a lungo termine, senza ovviamente trascurare...

La Croce Rossa cerca nuovi volontariDedicare un po’ del proprio tempo agli altri e trasformarlo in un aiuto concreto: è l’invito che arriva dal comitato di Imola della Croce Rossa...

