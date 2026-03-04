Il 4 marzo, Israele e gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l’Iran, che rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha dichiarato di aver subito gli attacchi, senza specificare le conseguenze, e ha rafforzato le sue posizioni nella regione. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sui danni o sui responsabili degli attacchi. La situazione rimane tesa e senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il generale iraniano Ebrahim Jabbari ha minacciato di colpire tutte le navi che cercheranno di attraversarlo. Mohammad Mokhbar, un consigliere del defunto Khamenei, ha avvertito che l’Iran è pronto a “continuare la guerra a oltranza”. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito quasi duemila obiettivi in Iran dal 28 febbraio. “Abbiamo distrutto tutto”, ha dichiarato con soddisfazione il presidente statunitense Donald Trump. L’esercito israeliano ha affermato di aver intensificato gli attacchi contro “obiettivi del regime terroristico iraniano” e di aver abbattuto un aereo da combattimento iraniano nei cieli di Teheran. I bombardamenti israeliani hanno sventrato un hotel ad Hazmieh, un sobborgo di Beirut vicino al palazzo presidenziale e a molte ambasciate. 🔗 Leggi su Internazionale.it

