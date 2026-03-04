Nuovi appartamenti hi-tech e penthouse | nasce Near5 in via Maffei

È stata annunciata la nascita di Near5 in via Maffei, un nuovo complesso residenziale con appartamenti hi-tech e penthouse. L’incarico di commercializzazione in esclusiva è stato affidato a Bnp Paribas Real Estate, attraverso la divisione Residential Letting & Sales, da Immobiliare Maffei. La notizia riguarda l’apertura di questa nuova proposta immobiliare nel quartiere.

Bnp Paribas Real Estate, tramite la divisione Residential Letting & sales, ha ricevuto da Immobiliare Maffei l'incarico per la commercializzazione in esclusiva di Near5. Si tratta di un progetto di ristrutturazione edilizia in centro a Milano, tra la rotonda della Besana e piazza Cinque Giornate, in via Maffei 1. L'intervento - si legge in una nota delle scorse ore -, pensato dallo studio Architekton, prevede il rinnovamento di un edificio degli anni Novanta seguendo criteri di efficienza energetica. La struttura sarà caratterizzata da un nuovo prospetto estetico e dalla presenza di logge. L'offerta residenziale comprende diverse tipologie abitative, dai bilocali fino alle penthouse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

