Negli ultimi tempi si registra un aumento netto delle aggressioni contro gli ebrei, con un incremento significativo di atti di antisemitismo. Cresce anche il linguaggio ostile rivolto a Israele, mentre si osserva un clima di intolleranza che si manifesta con parole e comportamenti più aggressivi. Questa escalation si verifica in un contesto politico dove alcune figure usano retoriche dure e provocatorie.

Nell’ultimo anno 963 casi. "L’ostilità ora trasferita su Israele". Chiamati in causa pure la relatrice Onu e l’ex premier Conte Aumentano ancora - drammaticamente - le aggressioni agli ebrei, aumenta l'antisemitismo e si presenta sempre più spesso come odio contro Israele. Mentre la sinistra non vota il disegno di legge per contrastarlo, col Pd che si spacca in due, mentre le cronache riportano un altro episodio di violenza, l'Osservatorio del Centro di documentazione ebraica contemporanea presenta gli ultimi dati. Allarmanti, soprattutto per l'esplosione di un «antisemitismo in veste di antisionismo», proprio a sinistra. Nel 2025 sono 963 gli episodi di antisemitismo individuati, 643 in rete e 320 verificati materialmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova impennata dell'odio, dilaga a sinistra. Albanese come il Duce: parla di plutocrazie

Leggi anche: Australia: Albanese, 'nuova legge contro chi diffonde odio, divisione e radicalizzazione'

Leggi anche: Il terrorista di Bondi Beach parla come i manifestanti occidentali. Ma c’è odio e odio