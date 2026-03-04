Nuova bufera Bastoni | Mandato a un legale per querelarvi

Il difensore dell’Inter, Bastoni, ha annunciato di aver incaricato un legale per querelare alcune persone. La sua presenza al Sinigaglia e al Via del Mare ha suscitato reazioni negative da parte dei tifosi del Como, che hanno iniziato a fischiarlo ogni volta che toccava il pallone. La situazione ha generato una nuova tensione intorno al calciatore, con i fischi che sono diventati particolarmente assordanti.

Bastoni è tornato in hype sui social dalla serata di ieri, o meglio da quando i tifosi del Como hanno cominciato a fischiarlo ogni volta che il pallone arrivava sui suoi piedi. Gli interisti provano a difenderlo da una valanga di commenti, ovviamente perlopiù di stampo bianconero, che sembra non avere una fine. Eccone alcuni – quelli non offensivi (la ricerca è stata ardua.) raccolti da Calciomercato.it: Bastoni, che é solo uno che ha simulato in un mondo dove simula chiunque, viene sommerso di fischi ovunque. Questo è il frutto di vergognose campagne social e giornalistiche, che vanno avanti da anni ed anni su fantomatiche Marotte League, che servono solo ad aumentare l’odio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuova bufera Bastoni: “Mandato a un legale per querelarvi” Leggi anche: Nuova bufera Bastoni: “Gesto antisportivo, 3 giornate di squalifica” Saelemaekers "come Bastoni", l'ultima bufera prima di Milan-InterNel dibattito acceso seguito a Cremonese-Milan, l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’episodio che ha visto protagonista Alexis... Tutto quello che riguarda Nuova bufera. Inter, nuova bufera su Bastoni: il gesto che scatena la polemica, Ferrara severoL'ammonizione volontaria di Alessandro Bastoni, all'87' di Lecce-Inter, ha riacceso la bufera attorno al difensore nerazzurro in vista del derby contro il Milan ... sport.virgilio.it Bufera su Bastoni, Chivu: Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all’avversario da ammonitoMi prendo vittoria e carattere, i ragazzi l’hanno sofferta mentalmente. Mentre intorno imperversa la bufera, Cristian Chivu sorride per la sua Inter. La vittoria per 3 a 2 contro la Juventus è anche ... ilfattoquotidiano.it