Nucleare gli esperti | Quella italiana? Opzione inconsistente Perdiamo occasioni per lo sviluppo industriale ed economico

Gli esperti hanno commentato la situazione nucleare in Italia, definendola un'opzione poco realistica e sottolineando come si perdano opportunità di sviluppo industriale ed economico. Inoltre, è stato evidenziato che l’attacco all’Iran è considerato illegale dal punto di vista del diritto internazionale. La discussione mette in luce come il nucleare abbia aspetti sia civili che militari, difficili da separare.

“L’attacco all’Iran è totalmente illegale sul piano del diritto internazionale. Ma dimostra come il nucleare sia un Giano bifronte, ovvero come sia impossibile scindere la parte civile da quella militare. Questo vale per gli Stati Uniti, per la Francia, la Russia e anche per la Cina, che ha un armamento minore: lo sviluppo dell’industria civile nucleare è necessario per costruire gli arsenali atomici”. Ci tiene anzitutto a chiarire il legame tra nucleare a scopi civili e militari Giuseppe Onufrio, già direttore di Greenpeace Italia, autore, con Gianni Silvestrini, del libro (in uscita il 4 marzo), “L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili” (Edizioni Ambiente). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, gli esperti: “Quella italiana? Opzione inconsistente. Perdiamo occasioni per lo sviluppo industriale ed economico” Fondazione Tricoli: 20 anni di cultura e impegno per lo sviluppo sociale ed economico della Sicilia.La Fondazione Tricoli celebra vent’anni di attività, un traguardo che conferma il suo ruolo centrale nel panorama culturale e sociale della Sicilia. "Ripensare lo sviluppo dell'Umbria": il Pd apre il cantiere del futuro economico regionale: gli appuntamenti"Ripensare lo sviluppo dell'Umbria": il Pd apre il cantiere del futuro economico regionale. Aggiornamenti e notizie su Nucleare gli esperti Quella italiana.... Temi più discussi: Quello che (non) sappiamo sull'arsenale nucleare francese. Macron si inventa la deterrenza diffusa in tutta Europa; Iran, l'Aiea, nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%; Trump: L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La politica Usa è sempre stata quella di impedirlo VIDEO; Attacco in Iran di Israele e Usa, crimine internazionale mascherato da prevenzione: terrorismo di Stato con bandiera stellata. Quello che (non) sappiamo sull'arsenale nucleare francese. Macron si inventa la deterrenza diffusa in tutta EuropaIn quella che ha definito l’era delle armi nucleari, il presidente francese mette in scena il suo arsenale e promette un aumento delle testate nucleari e introduce al teoria della deterrenza nuclear ... wired.it Rischio guerra mondiale e attacco nucleare, come comportarsi: il kit d'emergenza, il nemico invisibile e gli errori da evitareDieci minuti. Tanto basta, secondo gli esperti, per riuscire a sopravvivere o meno a un attacco nucleare. Non ore, non giorni: dieci ... msn.com L'ex capo dell”atomica , Levita, ricorda che Khamenei ha posto dei limiti al programma nucleare e avverte che la lezione che il regime potrebbe trarre da questa guerra, è che hanno sbagliato ad accontentarsi di avvicinarsi alla bomba, ma ora la voglion x.com Uno dei motivi alla base degli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran è il suo programma nucleare a fini militari. Ma il possesso o la ricerca dell'arma atomica incidono da anni sugli equilibri geopolitici globali. A quasi 60 anni dal trattato che avrebbe dovut facebook