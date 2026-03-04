now playing google pixel la nuova app rompe strumenti di cronologia di terze parti

Google ha reso Now Playing un’app autonoma sui Pixel, offrendo funzionalità più integrate e complete. Questa modifica ha effetto su alcuni strumenti di terze parti che si occupavano di tracciare la cronologia musicale. La nuova versione di Now Playing funziona indipendentemente dal sistema, modificando l’accesso e l’integrazione con altri strumenti esterni.

la trasformazione di now playing su google pixel rende questa funzionalità una app autonoma, offrendo un’esperienza più completa ma influenzando alcuni strumenti di terze parti che costruivano la cronologia musicale. l’aggiornamento introduce un design Material 3 Expressive, una ricerca manuale dei brani e un miglior supporto storico, con una gestione delle identità musicali più chiara per l’utente. pixel now playing: l’app dedicata ridefinisce la cronologia musicale. now playing diventa un’applicazione indipendente, distaccata dal sistema operativo, con un’interfaccia espressiva e nuove possibilità di interazione. la funzione di ricerca manuale consente di individuare brani in modo mirato, mentre la cronologia beneficia di una tracciabilità facilitata e di una visualizzazione più affidabile delle identità musicali identificate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

