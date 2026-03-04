Now playing di google riceve un aggiornamento nativo

Google ha rilasciato un aggiornamento nativo per lo strumento Now Playing sui dispositivi Pixel, migliorando le sue funzioni tra il 2024 e l’ultimo aggiornamento Android 16 QPR 3. La modifica interessa l’interfaccia e l’integrazione con il lettore musicale predefinito, influenzando direttamente l’esperienza utente sui telefoni compatibili. L’aggiornamento è stato implementato sui dispositivi Pixel con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento dello strumento.

Questo testo analizza l'evoluzione dello strumento Now Playing su Google Pixel, ponendo l'attenzione sulle modifiche introdotte tra il 2024 e l'aggiornamento Android 16 QPR 3, nonché sull'impatto sull'esperienza utente e sull'integrazione con il lettore predefinito. Verranno riassunte le principali novità: dalla gestione testuale a una barra Now Playing dinamica, all'avvento della standalone app now playing, fino alle osservazioni sulla criticità legate al caricamento della copertina dell'album. Lo strumento Now Playing rappresenta una funzione di scoperta musicale integrata nel sistema per i dispositivi pixel. Integrato originariamente nel 2017, resta una feature affidabile che, pur non ricevendo aggiornamenti massicci con frequenza, propone interventi mirati quando Google decide di intervenire.