Now playing android aggiornamento ha rotto una funzione amata dai fan

Un aggiornamento di marzo per i dispositivi Android Google Pixel ha causato problemi a una funzione molto apprezzata dagli utenti. La funzione Now Playing, che riconosce automaticamente la musica, è stata compromessa, mentre è stata introdotta una nuova app dedicata all’esperienza audio. La modifica ha generato reazioni tra chi utilizza regolarmente queste funzioni.

Il recente aggiornamento di marzo per i dispositivi Google Pixel porta una serie di novità orientate all'integrazione multimediale, con una Now Playing notevolmente potenziata e l'introduzione di un' app dedicata per l'esperienza audio. Questi cambiamenti definiscono una nuova architettura di gestione della cronologia delle tracce, con impatti pratici per l'esportazione dei dati e per le integrazioni di terze parti. L'obiettivo è offrire un accesso più immediato alle informazioni sulle canzoni rilevate, pur introducendo margini di compatibilità differenti rispetto al passato. aggiornamento marzo pixel drop: novità principali. La release si distingue per l'espansione delle funzioni Now Playing e per l'adozione di una nuova app dedicata che centralizza la fruizione musicale.