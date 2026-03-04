Novara gli eventi Mondadori per la festa della donna

A Novara, il Mondadori Store organizza la terza edizione della campagna “Facciamo luce” in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna. L’evento si svolgerà con iniziative dedicate a celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo la comunità locale e offrendo spazi di confronto e sensibilizzazione. La giornata prevede diverse attività promosse dal punto vendita per l’occasione.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l’8 marzo, Mondadori Store promuove la terza edizione della campagna “Facciamo luce”. La campagna si concentra su temi quali: la parità, l’autodeterminazione, il lavoro, il linguaggio, la rappresentazione e le relazioni interpersonali. Con “Facciamo luce”, Mondadori Store intende andare oltre la celebrazione di una ricorrenza con l’obiettivo di aprire spazi di dialogo autentico, stimolando consapevolezza e coltivando il futuro attraverso i libri, le storie e le parole. La cultura infatti rappresenta da sempre uno degli strumenti più potenti nella nostra società, capace di illuminare ciò che le persone non vedono e di aiutarle a immaginare una collettività più libera e inclusiva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

