Notre Dame de Paris compie 25 anni Cocciante | Bello essere ancora qui

Notre Dame de Paris, il musical di cui Riccardo Cocciante è autore delle musiche, si appresta a compiere 25 anni e torna anche nel 2026 con una tournè nei principali teatri italiani. Ieri sera grande successo per la ‘serata di gala’ organizzata al teatro Arcimboldi di Milano, alla presenza dello stesso Cocciante e di numerosi vip e personaggi del mondo dello spettacolo: dal fresco vincitore del Festival di Sanremo Sal da Vinci ad Antonella Clerici, da Valeria Marini a Giulia Salemi, da Nicola Savino al celebre pasticcere Ernst Knam, da Enzo Miccio all’ex calciatore Alessandro Matri con la compagna Federica Nargi. L’emozione di Cocciante. “Mai avrei immaginato dopo 25 anni di essere ancora qui”, ha detto un emozionato Riccardo Cocciante dopo lo spettacolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“La diversità, l’immigrazione, i clandestini. Notre Dame de Paris specchio di chi si sente escluso dalla società”: Riccardo Cocciante sui 25 anni dell’opera popolare“Notre Dame de Paris”, l’opera popolare moderna di successo firmata da Riccardo Cocciante, tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026...

Notre Dame de Paris torna in scena nei teatri, a quasi 25 anni dalla prima volta. Riccardo Cocciante: «Questo spettacolo è un miracolo. Resiste ai tempi parlando di diversità»Notre Dame de Paris è sempre stata un ibrido musicale, e Cocciante lo rivendica con naturalezza.

